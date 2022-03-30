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Предприятия "Метинвеста" продолжают обеспечивать Украине валютную выручку, - Рыженков

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 11:06
Предприятия "Метинвеста" продолжают обеспечивать Украине валютную выручку, - Рыженков Фото: предприятия "Метинвеста" продолжают обеспечивать Украине валютную выручку (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия группы "Метинвест" продолжают работать в регионах, где это возможно, и обеспечивать Украину валютной выручкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова на канале "Украина24".

По его словам, сейчас на 80% работает "Каметсталь" в Каменском, ГОКи в Кривом Роге работают на 35-40% загрузки. Также работает шахтоуправление Покровское.

Рыженков отметил, что для компании существует 2 основных рынка сбыта железорудного сырья - европейский и дальневосточный.

"С точки зрения европейского рынка - мы остаемся одним из крупнейших поставщиков, даже в марте, по итогам месяца, мы поставим около миллиона тонн продукции нашим партнерам. Если говорить о Китае, то там наша и российская доля на рынке настолько мала, что вряд ли кто-то заметит", - отметил он.

По его мнению, для РФ последствия будут более заметными, ведь они потеряли европейский рынок, вероятно, падение производства у агрессора достигнет
30-40%.

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