Підприємства "Метінвесту" продовжують забезпечувати Україні валютну виручку, - Риженков
Підприємства групи "Метінвест" продовжують працювати в регіонах, де це можливо, і забезпечувати Україну валютною виручкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова на каналі "Україна24".
За його словами, зараз на 80% працює "Каметсталь" в Кам'янському, ГЗК в Кривому Розі працюють на 35-40%. Також працює Шахтоуправління Покровське.
Риженков зазначив, що для компанії існує 2 основних ринку збуту залізорудної сировини - європейський і Далекосхідний.
"З точки зору європейського ринку - ми залишаємося одним з найбільших постачальників, навіть у березні, за підсумками місяця, ми поставимо близько мільйона тонн продукції нашим партнерам. Якщо говорити про Китай, то там наша і російська частка на ринку настільки мала, що навряд чи хтось помітить", - зазначив він.
На його думку, для РФ наслідки будуть більш помітними, адже вони втратили європейський ринок, ймовірно, падіння виробництва в агресора досягне
30-40%.