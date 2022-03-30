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Підприємства "Метінвесту" продовжують забезпечувати Україні валютну виручку, - Риженков

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Середа 30 березня 2022 11:06
Підприємства "Метінвесту" продовжують забезпечувати Україні валютну виручку, - Риженков Фото: підприємства "Метінвесту" продовжують забезпечувати Україні валютну виручку (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підприємства групи "Метінвест" продовжують працювати в регіонах, де це можливо, і забезпечувати Україну валютною виручкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова на каналі "Україна24".

За його словами, зараз на 80% працює "Каметсталь" в Кам'янському, ГЗК в Кривому Розі працюють на 35-40%. Також працює Шахтоуправління Покровське.

Риженков зазначив, що для компанії існує 2 основних ринку збуту залізорудної сировини - європейський і Далекосхідний.

"З точки зору європейського ринку - ми залишаємося одним з найбільших постачальників, навіть у березні, за підсумками місяця, ми поставимо близько мільйона тонн продукції нашим партнерам. Якщо говорити про Китай, то там наша і російська частка на ринку настільки мала, що навряд чи хтось помітить", - зазначив він.

На його думку, для РФ наслідки будуть більш помітними, адже вони втратили європейський ринок, ймовірно, падіння виробництва в агресора досягне
30-40%.

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