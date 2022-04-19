Предприятия "Метинвеста" отгрузили больницам более 900 тонн кислорода

Несмотря на активные военные действия, комбинаты группы "Метинвест" обеспечивают кислородом больницы Украины, ведь коронаиврус остается таким же коварным, как и до войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, металлурги "Каметсталі" с начала марта передали для лечения больных COVID-19 более 90 тонн кислорода. Сейчас к делу снова присоединилась "Запорожсталь": после выхода из горячей консервации металлургическое предприятие Запорожья произвело и отгрузило уже 20 тонн медицинского кислорода.

Всего с начала 2022 года предприятия "Метинвеста" предоставили медучреждениям Украины 900 тонн жизненно важного газа.

Как известно, предприятия группы "Метинвест" в Мариуполе - Азовсталь и ММК им. Ильича, - предоставляли больницам кислород, пока ситуация в городе стала критической. Так, по состоянию на 27 февраля, ММКИ даже после перевода в режим горячей консервации еще 3 дня отгружал кислород больницам региона.

Напомним, "Запорожсталь“ начала восстанавливать работу после консервации: сейчас на предприятии запускают в работу две доменные печи, это позволит предприятию выйти на 40-50% производственной мощности.