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Підприємства "Метінвесту" відвантажили лікарням понад 900 тонн кисню

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Вівторок 19 квітня 2022 18:39
Підприємства "Метінвесту" відвантажили лікарням понад 900 тонн кисню Фото: підприємства "Метінвесту" відвантажили лікарням понад 900 тонн кисню (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Попри активні воєнні дії, комбінати групи "Метінвест" забезпечують киснем лікарні України, адже коронаіврус лишається таким же підступним, як і до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, металурги "Каметсталі" з початку березня передали для лікування хворих на COVID-19 понад 90 тонн кисню. Зараз до справи знову приєдналася "Запоріжсталь": після виходу з гарячої консервації металургійне підприємство Запоріжжя виробило й відвантажило вже 20 тонн медичного кисню.

Загалом від початку 2022 року підприємства "Метінвесту" надали медзакладам України 900 тонн життєво важливого газу.

Як відомо, підприємтсва групи "Метінвест" у Маріуполі - Азовсталь та ММК ім. Ілліча, - надавали лікарням кисень, доки ситуація у місті не стала критичною. Так, станом на 27 лютого, ММКІ навіть після переведення в режим гарячої консервації ще 3 дні відвантажував кисень лікарням регіону.

Нагадаємо, "Запоріжсталь“ почала відновлювати роботу після консервації: наразі на підприємстві запускають у роботу дві доменні печі, це дозволить підприємтсву вийти на 40-50% виробничої потужності.

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