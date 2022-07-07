Предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, - эксперт

"Предприятия ферросплавной отрасли работают сейчас на 20% мощности. Часть сырьевой базы осталась на оккупированных территориях и на линии разграничения боевых действий", - пояснил Кудрявцев.

Он также напомнил, что основная продукция предприятий - ферросплавы, грузы 3-го тарифного плана. Их перевозка на УЗ требует охраны, которая оплачивается почасово, что невозможно - учитывая, что время доставки грузов выросло в разы.

"Учитывая, что из-за войны в Украине изменилась логистика, грузы на некоторых направлениях - например, польском, находятся в пути в 9-10 раз дольше, чем до 24 февраля", - подчеркнул Кудрявцев.

По его словам, перевозка ферросплавов является для УЗ рентабельной при нынешних тарифах. "То есть, нам просто выкручивают руки. И с этим что-то надо делать", - резюмировал он.