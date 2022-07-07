Підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, - експерт

"Підприємства феросплавної галузі працюють зараз на 20% потужності. Частина сировинної бази залишилася на окупованих територіях та на лінії розмежування бойових дій", - пояснив Кудрявцев.

Він також нагадав, що основна продукція підприємств - феросплави, вантажі 3-го тарифного плану. Їх перевезення на УЗ вимагає охорони, яка оплачується погодинно, що неможливо - враховуючи, що час доставки вантажів зріс в рази.

"Враховуючи, що через війну в Україні змінилася логістика, вантажі на деяких напрямках - наприклад, польскому, перебувають у дорозі у 9-10 разів довше, ніж до 24 лютого", - підкреслив Кудрявцев.

За його словами, перевезення феросплавів є для УЗ рентабельним при нинішніх тарифах. "Тобто, нам просто викручують руки. І з цим щось треба робити", - резюмував він.