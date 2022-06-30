ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Каметсталь" сокращает объемы производства из-за проблем с логистикой

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 16:40
"Каметсталь" сокращает объемы производства из-за проблем с логистикой Фото: "Каметсталь" заявила, что сокращает объемы производства из-за проблем с логистикой (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Из-за проблем с логистикой продукция украинских металлургов не доходит до заказчиков за рубежом, поэтому заводы вынуждены сокращать производство, либо полностью его прекращать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора завода "Каметсталь" Дмитрия Липа.

"Главная проблема сейчас, и не только у металлургов - логистика. Объемы продукции, которую мы добросовестно производили еще до 24 февраля, только накапливаются, и с большой тяжестью проходят через границу к нашим потребителям", - пояснил Липа.

По его словам, это накопление стало настолько критичным, что на прошлой неделе завод вынужден был остановить один из ключевых агрегатов - доменную печь.

"Сейчас из трех печей мы работаем только на одной, и даже речь шла о полной остановке комбината. Но нам все же удалось найти заказ, и мы продолжим работать в июле. Такая судьба не постигнет всех горняков и металлургов - несколько наших комбинатов будут остановлены, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию, так же как и у аграриев", - подчеркнул Липа.

В то же время он заверил: несмотря на трудности, компания "Метинвест" продолжит предоставлять весь спектр гуманитарной помощи, которую оказывал ранее.

"Мы будем и дальше помогать переселенцам и общинам, где расположены наши предприятия. В Каменском мы взаимодействуем с властью и городской администрацией, предоставляем медицинские препараты, продукты питания, помогаем в обустройстве временно перемещенных лиц и в трудоустройстве наших коллег из Мариуполя и Авдеевки. Весь этот спектр помощи продолжает оказываться", - рассказал Липа.

Как известно, с начала войны компания "Метинвест" направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией