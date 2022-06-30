"Каметсталь" сокращает объемы производства из-за проблем с логистикой

Из-за проблем с логистикой продукция украинских металлургов не доходит до заказчиков за рубежом, поэтому заводы вынуждены сокращать производство, либо полностью его прекращать.

"Главная проблема сейчас, и не только у металлургов - логистика. Объемы продукции, которую мы добросовестно производили еще до 24 февраля, только накапливаются, и с большой тяжестью проходят через границу к нашим потребителям", - пояснил Липа.

По его словам, это накопление стало настолько критичным, что на прошлой неделе завод вынужден был остановить один из ключевых агрегатов - доменную печь.

"Сейчас из трех печей мы работаем только на одной, и даже речь шла о полной остановке комбината. Но нам все же удалось найти заказ, и мы продолжим работать в июле. Такая судьба не постигнет всех горняков и металлургов - несколько наших комбинатов будут остановлены, потому что нет возможности экспортировать нашу продукцию, так же как и у аграриев", - подчеркнул Липа.

В то же время он заверил: несмотря на трудности, компания "Метинвест" продолжит предоставлять весь спектр гуманитарной помощи, которую оказывал ранее.

"Мы будем и дальше помогать переселенцам и общинам, где расположены наши предприятия. В Каменском мы взаимодействуем с властью и городской администрацией, предоставляем медицинские препараты, продукты питания, помогаем в обустройстве временно перемещенных лиц и в трудоустройстве наших коллег из Мариуполя и Авдеевки. Весь этот спектр помощи продолжает оказываться", - рассказал Липа.

Как известно, с начала войны компания "Метинвест" направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд гривен.