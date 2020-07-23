ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На предприятии "Укравтодора" в Днепре проводят массовые обыски

Днепр, Четверг 23 июля 2020 15:09
На предприятии "Укравтодора" в Днепре проводят массовые обыски
Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Обыски проводятся в деле о возможном доведении предприятия до банкротства

Служба безопасности Украины проводит обыски в "Днепропетровском облавтодоре". Следственные действия связаны с возможным поглощением и доведением предприятия до банкротства.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Там отметили, что дело возбудил офис Генерального прокурора по заявлению главы "Укравтодора" Александра Кубракова.

"Инициатива Кубракова была в начале его работы, когда он пришел на должность. В середине ноября. Провели внутренний аудит и поняли, что у нас 8 таких облавтодоров, очень выдающихся, и уже тогда начали работать с правоохранителями", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе этого года силовики задержали на взятке директора одного из госпредприятий "Закарпатского облавтодора".

А в прошлом году на взятке попался руководитель "Донецкого облавтодора".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины облавтодор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь