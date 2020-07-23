На предприятии "Укравтодора" в Днепре проводят массовые обыски

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

Обыски проводятся в деле о возможном доведении предприятия до банкротства

Служба безопасности Украины проводит обыски в "Днепропетровском облавтодоре". Следственные действия связаны с возможным поглощением и доведением предприятия до банкротства.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Там отметили, что дело возбудил офис Генерального прокурора по заявлению главы "Укравтодора" Александра Кубракова.

"Инициатива Кубракова была в начале его работы, когда он пришел на должность. В середине ноября. Провели внутренний аудит и поняли, что у нас 8 таких облавтодоров, очень выдающихся, и уже тогда начали работать с правоохранителями", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе этого года силовики задержали на взятке директора одного из госпредприятий "Закарпатского облавтодора".

А в прошлом году на взятке попался руководитель "Донецкого облавтодора".