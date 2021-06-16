Предписание НАПК о незаконности назначения главы "Нафтогаза" имеет политический подтекст, - экономист
Требование главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отменить назначение Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины" имеет политический подтекст.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в колонке на Liga.net.
"Политические игрища вокруг должности руководителя стратегического предприятия только будут создавать управленческий хаос и неопределенность в ней, в чем сейчас больше всего заинтересованы", - написал Кушнирук.
По его мнению, политические спекуляции вокруг руководителя НАКа ослабляют позиции Украины в вопросе переговоров с западными партнерами относительно запрета на строительство газопровода "Северный поик-2". Они дают России дополнительные аргументы в пользу достройки газопровода и ввода его в эксплуатацию.
Экономист также обратил внимание, что ранее глава НАПК не демонстрировал подобную принципиальность относительно выполнения норм закона относительно назначения бывших чиновников на должности руководителей государственных компаний.
"У меня большие сомнения, что речь идет о личной инициативе господина Новикова по проверке решения Кабмина. По крайней мере при похожих ситуациях, например, во время назначения председателем правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который до того занимал должность первого заместителя министра инфраструктуры, никакой реакции со стороны НАПК не было", - напомнил Кушнирук.
Он также отметил, что лично Юрий Витренко на должности первого заместителя министра энергетики никаких решений в отношении "Нафтогаза" не принимал, они принимались правительством как коллегиальным органом.
"Нафтогаз" находится под прямым руководством Кабмина. Во-вторых, учитывая, что Витренко был исполняющим обязанности министра Минэнерго, он не мог голосовать на заседаниях правительства ни по каким вопросам, в том числе касающимся НАК "Нафтогаз". В лучшем случае, он мог давать свои рекомендации тем или иным министерствам относительно деятельности этой государственной компании, но они ни на что не влияли, не говоря, что, по факту, их просто не учитывали", - пояснил эксперт.
Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракта с ним как незаконное.
В то же время Витренко заявил, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции является незаконным, а выводы Нацагентства - типичным примером "выборочного правосудия".
Как писало РБК-Украина, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.