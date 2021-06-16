"Предотвратили теракт". СБУ провела антитеррористические учения в Николаевской области

Штаб Антитеррористического центра при СБУ провел масштабные учения на военных объектах Николаевской области. По легенде, противник должен был совершить диверсию на одной из военных частей в Очакове, а также ряд терактов на объектах критической инфраструктуры города.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщили силовики, в антитеррористических учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, ГПСУ, ГСЧС.

Кроме того, участники успешно защитили военные объекты. В ходе спецоперации была обнаружена и задержана часть условной ДРГ, а последствия ее подрывной деятельности были нейтрализованы.

Отмечается, что условному противнику не удалось войти на военный объект и осуществить там взрыв.

По информации ведомства, целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористических операций на объектах критической инфраструктуры региона.

Напомним, что в начале июня ВСУ провели масштабные учения вблизи временно оккупированной территории АР Крым. Во время тренировок были привлечены наземные, воздушные и морские компоненты группировки войск.

Ранее стало известно, что СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области.

По легенде, "террористы" планировали осуществить диверсии в регионе, но были обезврежены.