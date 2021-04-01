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СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области

Новина українською → Луганск, Четверг 01 апреля 2021 18:39
СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области Фото: Служба безопасности Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Луганской области антитеррористические учения по защите инфраструктуры. По легенде, "террористы" планировали совершить диверсии в регионе, но были обезврежены.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

По легенде учений, условные террористы планировали совершить серию диверсий и терактов в Луганской области. Для их обезвреживания штаб Антитеррористического центра (АТЦ) спланировал и провел спецоперацию, в ходе которой "преступники" были обезврежены, а последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы.

В учениях также принимали участия подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полиции, пограничников и представители местных властей.

На Луганщині СБУ провела антитерористичні навчання з захисту інфраструктури

На Луганщині СБУ провела антитерористичні навчання з захисту інфраструктури За легендою тренувань, «терористи» мали вчинити серію диверсій і терактів в регіоні. Щоб запобігти їм, штаб АТЦ спланував і провів спецоперацію. Тож умовні злочинці були затримані, а наслідки підривної діяльності — нейтралізовано. У навчаннях також були задіяні підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, Державної прикордонної служби та представники місцевих органів влади. Як проходив штурм і затримання «терористів», дивіться у відео

Posted by Служба безпеки України on Thursday, April 1, 2021

Напомним, заместитель главы комитета парламента во вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая ранее заявила, что Верховная рада может одобрить реформу СБУ уже летом 2021 года. Речь идет о законопроекте президента Владимира Зеленского №3196-д.

Отметим, Рада одобрила за основу закон президента о реформе Службы безопасности Украины в конце января. "За" проголосовали 285 нардепов.

Подробнее о реформе СБУ читайте в материале РБК-Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

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