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"Предотвратили теракт". СБУ провела антитеррористические учения в Николаевской области

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Очаков, Среда 16 июня 2021 15:45
"Предотвратили теракт". СБУ провела антитеррористические учения в Николаевской области Фото: СБУ провела антитеррористические учения в Николаевской области (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Штаб Антитеррористического центра при СБУ провел масштабные учения на военных объектах Николаевской области. По легенде, противник должен был совершить диверсию на одной из военных частей в Очакове, а также ряд терактов на объектах критической инфраструктуры города.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористических операций на объектах критической инфраструктуры региона.

Отмечается, что условному противнику не удалось войти на военный объект и осуществить там взрыв.

Кроме того, участники успешно защитили военные объекты. В ходе спецоперации была обнаружена и задержана часть условной ДРГ, а последствия ее подрывной деятельности были нейтрализованы.

Как сообщили силовики, в антитеррористических учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, ГПСУ, ГСЧС.

Фото: СБУ провела антитеррористические учения в Николаевской области (ssu.gov.ua)

Напомним, что в начале июня ВСУ провели масштабные учения вблизи временно оккупированной территории АР Крым. Во время тренировок были привлечены наземные, воздушные и морские компоненты группировки войск.

Ранее стало известно, что СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области.

По легенде, "террористы" планировали осуществить диверсии в регионе, но были обезврежены.

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Служба безопасности Украины учения Николаевская область силовики
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