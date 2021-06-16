"Запобігли теракту". СБУ провела антитерористичні навчання в Миколаївській області

Штаб Антитерористичного центру при СБУ провів масштабні навчання на військових об'єктах Миколаївської області. За легендою, противник мав здійснити диверсію на одній з військових частин в Очакові, а також низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури міста.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як повідомили силовики, у навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС.

Крім того, учасники навчань успішно захистили військові об’єкти. У ході спецоперації була виявлена та затримана частина умовної ДРГ, а наслідки її підривної діяльності було нейтралізовано.

Зазначається, що умовному противнику не вдалося увійти до військового об’єкту і здійснити там вибух.

За інформацією відомства, метою тренувань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичних операцій на об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Нагадаємо, що на початку червня ЗСУ провели масштабні навчання поблизу тимчасово окупованої території АР Крим. Під час тренувань були залучені наземні, повітряні та морські компоненти угрупування військ.

Раніше стало відомо, що СБУ провела антитерористичні навчання в Луганській області.

За легендою, "терористи" планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені.