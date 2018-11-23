После предоставления автокефалии в Украине исчезнет "московский дух", - Филарет

Фото: Филарет (РБК-Украина)

Также Филарет заявил, что россияне - не братья украинцам

Если Украинскую православную церковь признают автокефальной, то в Украине больше не будет Москвы и "московского духа". Об этом с трибуны Верховной рады 23 ноября заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что в борьбе украинцев за утверждение собственного государства чрезвычайную роль играет Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Филарет добавил, что сейчас украинское православие ожидает признания автокефалии.

"Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что, если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет "московского духа", - сказал Филарет.

Также он заявил, что россияне не могут быть братьями украинцам, если они "не любят землю, которая их кормит".

Напомним, ранее сообщалось, что объединительный собор Украинской православной церкви пройдет в декабре. Конкретную дату Вселенский патриархат объявит на Синоде на следующей неделе.

Как сообщало РБК-Украина, предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины выберут на объединительном Архиерейском соборе в декабре.