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Філарет оголосить на Соборі, чи претендує він на предстоятеля Єдиної церкви

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 12:59
Філарет оголосить на Соборі, чи претендує він на предстоятеля Єдиної церкви
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Філарет заявив, що висунення кандидатур не допускається канонами

Предстоятеля автокефальної Православної церкви України оберуть на об'єднавчому Архієрейському соборі в грудні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на сторінці предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета в Facebook.

Зокрема, Філарет зазначив, що обрання предстоятеля для єдиної помісної церкви буде проходити на Соборі, після того, як на ньому проголосять і затвердять церковне об'єднання.

"Самовисування кандидатур на предстоятельство в Церкві не допускається канонами. Раніше повідомлялося, що єпископат УПЦ Київського патріархату пропонує мою кандидатуру для обрання предстоятелем...Якою буде моя відповідь на згадану вище пропозицію, якщо вона буде офіційно оголошена на Соборі - я також офіційно повідомлю Собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення і чекаючи від нього підтримки моєї позиції", - додав Філарет.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що об'єднавчий собор Української православної церкви пройде в грудні. Конкретну дату Вселенський патріархат оголосить на Синоді на наступному тижні.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що за фактом передачі Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату відкрили справу.

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