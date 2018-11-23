Порошенко розказав, хто поїде від України на Синод Вселенського патріархату

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Синод Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада у Стамбулі

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко 27-29 листопада візьме участь у Синоді Вселенського патріархату, де буде ухвалюватися рішення про затвердження томосу. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході зустрічі зі студентами у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, рік тому ніхто не вірив, що в Україні може бути створена помісна церква, але тепер це стало можливим.

"27-29 листопада Ростислав Павленко поїде до Стамбула для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження томосу", - заявив Порошенко.

Радий зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 23 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря вже анонсував, що сесія Синоду Вселенського патріархату відбудеться 27-29 листопада.

За його словами, за підсумками сесії буде оголошено, на яку дату в грудні буде скликатися Об'єднавчий собор.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року.

Додамо, керівництво УПЦ МП погрожувало відлучити від церкви прихильників української автокефалії з числа своїх ієрархів. Співрозмовник РБК-Украина, знайомий з деталями зустрічі ієрархів з главою держави Петром Порошенком, підтвердив інформацію про безпрецедентний тиск і пояснив, що мова йде про погрози заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.