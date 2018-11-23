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Після надання автокефалії в Україні зникне "московський дух", - Філарет

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 17:55
Після надання автокефалії в Україні зникне "московський дух", - Філарет
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Також Філарет заявив, що росіяни - не брати українцям

Якщо Українську православну церкву визнають автокефальною, то в Україні більше не буде Москви та московського духу. Про це з трибуни Верховної ради 23 листопада заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що у боротьбі українців за утвердження власної держави надзвичайну роль відіграє Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП). Філарет додав, що зараз українське православ'я очікує на визнання автокефалії. 

"Ця ідея приводить в тремтіння Москву, тому що, якщо українську церкву визнають автокефальною, то це означає, що Москви в Україні не буде, не буде "московського духу", - сказав Філарет.

Також він заявив, що росіяни не можуть бути братами українцям, якщо вони "не люблять землю, яка їх годує".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що об'єднавчий собор Української православної церкви пройде в грудні. Конкретну дату Вселенський патріархат оголосить на Синоді наступного тижня. 

Як повідомляло РБК-Україна, предстоятеля автокефальної Православної церкви України оберуть на об'єднавчому Архієрейському соборі в грудні.  

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