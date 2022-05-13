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С предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС могут возникнуть процедурные проблемы, - источник

Фото: С предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС могут возникнуть процедурные проблемы (pixabay.com)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

С предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС могут возникнуть чисто процедурные проблемы. Поскольку, для того чтобы обсудить официальный вывод Еврокомиссии, странам-членам ЕС понадобится некоторое время.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС".

По словам информированного собеседника издания, процесс обсуждения вывода Еврокомиссии может стартовать, например, на саммитах Совета ЕС по общим вопросам или Совета ЕС по внешней политике в июле, а завершиться в середине сентября (в августе европейские структуры идут в отпуск).

"Впрочем, при наличии политической воли процесс, безусловно, может быть ускорен", - подчеркнул собеседник.

Напомним, заявка Украины на вступление в Европейский союз будет обсуждаться в июне на уровне лидеров стран-участниц ЕС.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в ЕС изменилась и "теперь она похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО".

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