Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Заявка на вступление Украины в Евросоюз на уровне европейских лидеров будет обсуждаться в июне. Сейчас ее обрабатывает Еврокомиссия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Франции.
Во французском МИД отметили, что Украина является частью европейской семьи.
"Заявка Украины на членство в Европейском союзе, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в следующем месяце - июне", - подчеркнули в МИД.
Напомним, на этой неделе Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Решение по статусу также ожидается в июне.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, если Европа не предоставит статус кандидата в июне, то этим она обманет Украину.
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