ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне

Новина українською →
Париж, Четверг 12 мая 2022 15:32
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Заявка на вступление Украины в Евросоюз на уровне европейских лидеров будет обсуждаться в июне. Сейчас ее обрабатывает Еврокомиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Франции.

Во французском МИД отметили, что Украина является частью европейской семьи.

"Заявка Украины на членство в Европейском союзе, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в следующем месяце - июне", - подчеркнули в МИД.

Напомним, на этой неделе Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Решение по статусу также ожидается в июне.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, если Европа не предоставит статус кандидата в июне, то этим она обманет Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Вступление в ЕС
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область