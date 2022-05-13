RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути процедурні проблеми, - джерело

Фото: з наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути процедурні проблеми (pixabay.com)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

З наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути чисто процедурні проблеми. Оскільки для того, щоб обговорити офіційний висновок Єврокомісії, країнам-членам ЄС знадобиться деякий час.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС".

За словами поінформованого співрозмовника видання, процес обговорення висновку Єврокомісії може стартувати, наприклад, на самітах Ради ЄС із загальних питань або Ради ЄС із зовнішньої політики в липні, а завершитися в середині вересня (у серпні європейські структури йдуть у відпустку).

"Втім, при наявності політичної волі процес, безумовно, може бути прискорений", - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, заявка України на вступ до Європейського Союзу обговорюватиметься в червні на рівні лідерів країн-учасниць ЄС.

Раніше перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо вступу України в ЄС змінилася і "тепер вона схожа на позицію щодо вступу України в НАТО".

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВступ в ЄС