З наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути процедурні проблеми, - джерело

З наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути чисто процедурні проблеми. Оскільки для того, щоб обговорити офіційний висновок Єврокомісії, країнам-членам ЄС знадобиться деякий час.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС".
За словами поінформованого співрозмовника видання, процес обговорення висновку Єврокомісії може стартувати, наприклад, на самітах Ради ЄС із загальних питань або Ради ЄС із зовнішньої політики в липні, а завершитися в середині вересня (у серпні європейські структури йдуть у відпустку).
"Втім, при наявності політичної волі процес, безумовно, може бути прискорений", - підкреслив співрозмовник.
Нагадаємо, заявка України на вступ до Європейського Союзу обговорюватиметься в червні на рівні лідерів країн-учасниць ЄС.
Раніше перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо вступу України в ЄС змінилася і "тепер вона схожа на позицію щодо вступу України в НАТО".