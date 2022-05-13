З наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути процедурні проблеми, - джерело

З наданням Україні статусу кандидата в ЄС можуть виникнути чисто процедурні проблеми. Оскільки для того, щоб обговорити офіційний висновок Єврокомісії, країнам-членам ЄС знадобиться деякий час.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС" .

За словами поінформованого співрозмовника видання, процес обговорення висновку Єврокомісії може стартувати, наприклад, на самітах Ради ЄС із загальних питань або Ради ЄС із зовнішньої політики в липні, а завершитися в середині вересня (у серпні європейські структури йдуть у відпустку).

"Втім, при наявності політичної волі процес, безумовно, може бути прискорений", - підкреслив співрозмовник.