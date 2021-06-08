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Предоставление гражданства иностранным бойцам ООС хотят упростить: закон внесли в Раду

Автор: Юлия Струк

В Верховную раду внесли законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранным бойцам операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Речь идет о тех, кто участвовал в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект зарегистрирован в понедельник, 7 июня, под №5630. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Главным по наработке закона определен комитет по правам человека.

Законопроект позволит упростить порядок получения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям. А также получение гражданства упростят иностранцам и лицам без гражданства, которые служили или служат в Вооруженных силах Украины и/или участвовали в АТО на Донбассе.

Напомним, Кабинет министров согласовал соответствующий проект на своем заседании на прошлой неделе.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский еще в августе 2019 года своим указом упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическому преследованию.

После этого глава государства предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, воевавшим на Донбассе.

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Новости Украины гражданствоВерховная РадаиностранцыООС