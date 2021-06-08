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Надання громадянства іноземним бійцям ООС хочуть спростити: закон внесли до Ради

Автор: Юлія Струк

До Верховної ради внесли законопроект, який спрощує процедуру надання громадянства іноземним бійцям операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Йдеться про тих, хто брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект зареєстрований у понеділок, 7 червня, під №5630. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження законопроекту - передано на розгляд керівництву.

Головним з опрацювання закону визначений комітет з питань прав людини.

Законопроект дозволить спростити порядок набуття громадянства України громадянами Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання. А також отримання громадянства спростять іноземцям та особам без громадянства, які служили або служать в Збройних силах України та/або брали участь в АТО на Донбасі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив відповідний проект на своєму засіданні минулого тижня.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський ще в серпні 2019 року своєю указом спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичного переслідування.

Після цього глава держави надав громадянство України 11 іноземцям, що воювали на Донбасі.

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