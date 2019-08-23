Зеленский дал гражданство Украины 11 воевавшим на Донбассе иностранцам

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский дал граждансво сыну командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Владимир Зеленский дал украинское гражданство ряду иностранцев, которые воевали на Донбассе. В частности, гражданство предоставлено трем бойцам ООС: Станиславу Гибадулину, Нугзару Канделаки и Никите Макееву.

Добавим, 15 августа на заседании подготовительной группы было предложено образовать комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. 27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта 2018 года Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.