Предназначены для разведки и минирования: на Донбассе силы ООС сбили беспилотники боевиков

Так, военнослужащие ООС сбили два таких летательных аппарата.

Первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации.

6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, который вел воздушную разведку, был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготовляется ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.

В ООС отмечают, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины.

Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Донбассе.