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Предназначены для разведки и минирования: на Донбассе силы ООС сбили беспилотники боевиков

Автор: РБК-Украина

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Они были предназначены для разведки, а также для дистанционного минирования.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, военнослужащие ООС сбили два таких летательных аппарата.

Первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации.

6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, который вел воздушную разведку, был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", изготовляется ООО "Ижмаш – Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора.

В ООС отмечают, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины.

Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Донбассе.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреливали беспилотники СММ Организации по безопасности и сотрудничеству.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировали размещение на оккупированной территории реактивных систем залпового огня " Град" с нарушением линии отвода.

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