Призначені для розвідки та мінування: на Донбасі сили ООС збили безпілотники бойовиків

Так, військовослужбовці ООС збили два таких літальних апарати.

Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації.

6 травня, на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був подавлений засобами РЕБ та збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА типу "ТАХІОН", виготовляється ТОВ "Іжмаш – Безпілотні системи" РФ. Він знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.

В ООС наголошують, що зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України.

Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на Донбасі.