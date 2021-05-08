Призначені для розвідки та мінування: на Донбасі сили ООС збили безпілотники бойовиків

В районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ. Вони були призначені для розвідки, а також для дистанційного мінування.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Так, військовослужбовці ООС збили два таких літальних апарати.
Перший такий випадок стався 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації.
6 травня, на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був подавлений засобами РЕБ та збитий вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА типу "ТАХІОН", виготовляється ТОВ "Іжмаш – Безпілотні системи" РФ. Він знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.
В ООС наголошують, що зафіксовані факти є прямими та незаперечними доказами російської військової агресії проти України.
Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстрілювали безпілотники СММ Організації з безпеки й співробітництва.
РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксували розміщення на окупованій території реактивних систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення.