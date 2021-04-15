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Боевики обстреливали беспилотники ОБСЕ на Донбассе

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 07:17
Боевики обстреливали беспилотники ОБСЕ на Донбассе ФОТО: беспилотники  ОБСЕ опять обстреливали (Facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреливали беспилотники СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, они глушили беспилотные летальные аппараты наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 14 апреля.

Как сообщили в ОБСЕ, обстрелы по беспилотнику зафиксировали в районе Оленовки, которая неподконтрольна украинскому правительству. Там наблюдатели слышали 12 очередей и выстрелов из стрелкового оружия - по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА.

Также во время этого и предыдущего запуска беспилотников, были зафиксированы помехи сигналу GPS в результате предположительного глушения.

Такой же инцидент произошел и в Александровке, находящейся в 20 км от оккупированного Донецка.

"Наблюдатели слышали 4 очереди и 8 выстрелов из стрелкового оружия
соответственно (по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА)", - говориться в сообщении ОБСЕ.

В Александровке также глушили сигналы беспилотника.

Также сообщается о том, что беспилотники глушили в районе поселка Ясное, Сигнальное и других населенных пунктов.

Напомним, боевики более 10 раз глушили сигналы и обстреливали беспилотники ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики продолжают накапливать и перемещать вооружение и военную технику на Донбассе. Это зафиксировали беспилотники ОБСЕ.

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