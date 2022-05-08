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"Умышленные нападения": МИД Британии осудил авиаудар РФ по школе в Белогоровке

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Великобритании осудило авиаудар России по школе в Белогоровке. МИД назвал действия оккупационных войск РФ умышленным нападением на гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Британии Лиз Трасс в Twitter.

"В ужасе от последней российской атаки на школу в Луганске, в результате которой погибли невинные люди, укрывавшиеся от российских обстрелов. Умышленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру равносильны военным преступлениям. Мы добьемся того, чтобы путинский режим был привлечен к ответственности.", - написала она.

Напомним, накануне вечером войска РФ сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек.

7 мая из-под завалов спасателям удалось достать 30 человек. Позже глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что предварительно жертвами авиаудара по школе в Белогоровке стали 60 человек.

Ранее МИД Украины решительно осудил авиаудар российских оккупационных войск по школе в Белогоровке.

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