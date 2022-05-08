"Умисні напади": МЗС Британії засудив авіаудар РФ по школі в Білогорівці

Міністерство закордонних справ Великобританії засудило авіаудар Росії по школі в Білогорівці. МЗС назвало дії окупаційних військ РФ умисним нападом на цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Британії Ліз трас в Twitter.