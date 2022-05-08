"Умисні напади": МЗС Британії засудив авіаудар РФ по школі в Білогорівці

Міністерство закордонних справ Великобританії засудило авіаудар Росії по школі в Білогорівці. МЗС назвало дії окупаційних військ РФ умисним нападом на цивільне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Британії Ліз трас в Twitter.
"В жаху від останньої російської атаки на школу в Луганську, в результаті якої загинули невинні люди, що ховалися від російських обстрілів. Умисні напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру рівносильні військовим злочинам. Ми доб'ємося того, щоб путінський режим був притягнутий до відповідальності.",- написала вона.
Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області. У момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 осіб.
7 травня з-під завалів рятувальникам вдалося дістати 30 осіб. Пізніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що попередньо жертвами авіаудару по школі в Білогорівці стали 60 осіб.
Раньше МЗС України рішуче засудив авіаудар російських окупаційних військ по школі в Білогорівці.
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