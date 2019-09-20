ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пропозиції Великобританії за Brexit не вирішують проблему ірландської кордону, - SkyNews

Новини » В світі    20.09.2019 - 22:11
Пропозиції Великобританії за Brexit не вирішують проблему ірландської кордону, - SkyNews
Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Документ не допоможе уникнути жорсткої межі

Запропонований Великобританією проект щодо виходу з Європейського союзу (Brexit) не вирішує проблеми ірландської кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SkyNews.

За даними видання, проект не вирішує проблеми митного режиму на кордоні Ірландії та Північної Ірландії, коли Великобританія вийде з Європейського Союзу.

Повідомляється, що запропонований проект не зміг вирішити завдання уникнення "жорсткого кордону" між державами, захистити їх економіку і зберегти співпрацю,
а також цілісність єдиного ринку і місце Ірландії на ньому.

Нагадаємо, раніше в ЄС зажадали, щоб Великобританія висунула письмові пропозиції про те, як забезпечити безперешкодний потік товарів через ірландську кордон без дорогих і тривалих перевірок, як тільки Північна Ірландія покине ЄС разом з іншою частиною Великобританії.

Крім того, у ЄС заявили, що готові до вивчення будь-яких таких пропозицій, які відповідають всім цілям вирішення проблеми на кордоні між державами.

Також повідомлялося, що в Брюсселі готові переглянути умови угоди про Brexit. Таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічі представників ЄС і Великобританії 20 вересня

Відзначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше заявив, що країна вийде з ЄС 31 жовтня в будь-якому випадку. В Брюсселі попередили, що в разі Brexit без угоди Великобританія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність і серйозні наслідки, які це спричинить".

Великобританія і ЄС продовжать переговори щодо Brexit Раду Європи закликали почати розслідування проти Великобританії
Новини України Brexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся