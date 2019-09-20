Пропозиції Великобританії за Brexit не вирішують проблему ірландської кордону, - SkyNews

Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Документ не допоможе уникнути жорсткої межі

Запропонований Великобританією проект щодо виходу з Європейського союзу (Brexit) не вирішує проблеми ірландської кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SkyNews.

За даними видання, проект не вирішує проблеми митного режиму на кордоні Ірландії та Північної Ірландії, коли Великобританія вийде з Європейського Союзу.

Повідомляється, що запропонований проект не зміг вирішити завдання уникнення "жорсткого кордону" між державами, захистити їх економіку і зберегти співпрацю,

а також цілісність єдиного ринку і місце Ірландії на ньому.

Нагадаємо, раніше в ЄС зажадали, щоб Великобританія висунула письмові пропозиції про те, як забезпечити безперешкодний потік товарів через ірландську кордон без дорогих і тривалих перевірок, як тільки Північна Ірландія покине ЄС разом з іншою частиною Великобританії.

Крім того, у ЄС заявили, що готові до вивчення будь-яких таких пропозицій, які відповідають всім цілям вирішення проблеми на кордоні між державами.

Також повідомлялося, що в Брюсселі готові переглянути умови угоди про Brexit. Таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічі представників ЄС і Великобританії 20 вересня

Відзначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше заявив, що країна вийде з ЄС 31 жовтня в будь-якому випадку. В Брюсселі попередили, що в разі Brexit без угоди Великобританія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність і серйозні наслідки, які це спричинить".