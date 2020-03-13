Предложение Бахматюка по выплате долгов VAB банка выгодно Украине, - ФГВФЛ

Предложение Олега Бахматюка по выплате долгов VAB банка государству является наиболее выгодным для бюджета, кроме того такое мирное урегулирование вопроса поддерживается международными финансовыми институциями. Об этом заявила глава Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью "Новому времени".

На вопрос, какова ситуация вокруг мирного урегулирования вопросов и предложения Олега Бахматюка руководитель Фонда заявила, что “мирное урегулирование — это один из наших приоритетов на этот год. Путем войны мы уже идем несколько лет. Это долго, дорого и не всегда успешно”. Рекрут добавила, что есть воля Фонда гарантирования взять на себя практическую реализацию этого проекта.

“Бахматюк стал первым, кто официально изъявил желание пойти по такому сценарию. Какая у него мотивация? Ему надо вести и развивать бизнес, идти дальше, что очень сложно в обстоятельствах, когда по нему есть ряд уголовных производств, ему и нескольким участникам его команды вручено подозрение. Нам же надо, чтобы он вернул деньги государству и кредиторам. А источником возврата денег является тот же бизнес. Поэтому Украине, мне кажется, очень важно сейчас воспользоваться этой синергией и попробовать все-таки пойти по этому пути”, - заявила глава Фонда.

По ее словам, Фонд обсуждал и находит поддержку МВФ относительно необходимости ведения этой работы, поскольку это "совершенно понятный и правильный путь пополнения государственного бюджета". Механизм урегулирования, который прописан в соответствующем законопроекте №2571, был согласован с Международным валютным фондом и Мировым банком.

Напомним, что Олег Бахматюк является единственным экс-акционером выведенных с рынка банков в результате банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, который выступает с предложением выплаты 8 млрд грн долгов государству с помощью механизмов реструктуризации.

Как писало РБК-Украина, в конце января Олег Бахматюк предложил ФГВФЛ возобновить переговоры о реструктуризации долга VAB банка