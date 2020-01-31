Бахматюк предложил ФГВФЛ возобновить переговоры о реструктуризации долга VAB банка

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

В ФГВФЛ пока не приняли решении о реструктуризации этого долга

В Фонд гарантирования вкладов физических лиц поступило повторное обращение от бизнесмена Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям VAB банка и банка "Финансовая инициатива" перед фондом и Национальным банком Украины. ФГВФЛ сейчас изучает это предложение. Об этом Українським новинам сообщила пресс-служба фонда, передает РБК-Украина.

Отмечается, что Олег Бахматюк неоднократно обращался в фонд с предложениями о добровольном урегулировании задолженности перед фондом и НБУ, в частности в октябре 2019 поступило предложение о погашении 8 млрд гривен в течение 7 лет в пользу фонда и НБУ.

"Окончательного решения о приемлемости или неприемлемости этого предложения фондом не принималось, поскольку это требует глубокого анализа альтернативных сценариев погашения задолженности и возможных денежных потоков, а также определения механизмов для осуществления погашения", - сообщили в фонде.

В письме отмечается, что сейчас проводится анализ финансовых возможностей группы компаний "Укрлендфарминг ПЛС" осуществить погашение задолженности в сжатые сроки после чего будет предоставлено предложение по конкретным суммам и срокам.

Для принятия фондом решения по этому предложению обязательными этапами остается оценка альтернативных сценариев и способности погашения предложенных сумм и сроков.

Фонд подчеркивает, что в вопросах взыскания ущерба со связанных с банками лиц, главной целью является получение максимального денежного потока для возврата средств кредиторам банков и государства.

Как писало ранее РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск основателя агрохолдинга Ukrlandfarming, бывшего собственника банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка, подозреваемого в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

Защита основателя агрохолдинга Ukrlandfarming, бывшего собственника банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка связывает этого дело с политическим преследованием.