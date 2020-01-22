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Фонд гарантирования проведет повторный аукцион по продаже VAB банка

Новости » Экономика     22.01.2020 - 13:48
Фонд гарантирования проведет повторный аукцион по продаже VAB банка
Фото: VAB банк (ukranews.com/)

Повторный аукцион планируют провести уже 6 февраля

Фонд гарантирования вкладов 6 февраля 2020 года проведет повторный аукцион по продаже пула активов ОАО "Виэйби Банка", в который входят права требования по кредитам. Стартовая цена лотов - 1,17 млрд грн, однако в ходе торгов она может снизиться до 234,4 млн грн (установлена минимальная цена). Об этом сообщают "Украинские новости, передает РБК-Украина.

Напомним, 21 января 2020 года Фонд гарантирования вкладов неудачно провел аукцион по продаже пула активов ОАО "Виэйби Банк". Ведь при стоимости лота в 5,85 млрд грн, активы не смогли продать даже в 5 раз дешевле, а единственной сделкой стала продажа имущественных прав на участок земли в Закарпатской области площадью 0,0024 га за 3200 грн. В свою очередь, экс-владелец банка Олег Бахматюк ранее предлагал погасить задолженность банка перед бюджетом в размере около 8 млрд грн, но ответа на предложение от ФГВФЛ и НБУ до сих пор не получил.

"Виэйби БАНК" (VAB банк) был выведен с рынка решением НБУ вместе с большинством украинских банков во время так называемого “банкопада” - массовой ликвидации банков по решению Нацбанка в 2014 году, хотя до того имел кредитный рейтинг на уровне uaAA (очень высокая надежность банка в долгосрочном периоде) и считался одним из самых надежных украинских банков. Большинство кредитов в составе пула находятся в залоге НБУ. Как заявляет Фонд гарантирования, соответствующие активы “до 10 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе ProZorro.Продажи, но ни один покупатель пока не проявил к ним интереса”.

Как писало ранее РБК-Украина НАБУ начало допросы 10 тысяч работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявляла пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника – он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности. Главным свидетелем обвинения по этому делу был советник сестры Олега Бахматюка.

Фонд гарантирования не смог продать активы VAB банка Детективы НАБУ решили допросить 10 тыс. работников "Укрлендфарминг"
Новости Украины Олег БахматюкФГВФО
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