Пропозиція Бахматюка щодо виплати боргів VAB банку вигідно Україні, - ФГВФО

Пропозиція Олега Бахматюка щодо виплати боргів VAB банку державі є найбільш вигідним для бюджету, крім того таке мирне врегулювання питання підтримується міжнародними фінансовими інституціями. Про це заявила глава Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут в інтерв'ю "Новому времени".

На питання, яка ситуація навколо мирного врегулювання питань і пропозиції Олега Бахматюка керівник Фонду заявила, що “мирне врегулювання - це один із наших пріоритетів на цей рік. Шляхом війни ми вже йдемо кілька років. Це довго, дорого і не завжди успішно". Рекрут додала, що є воля Фонду гарантування взяти на себе практичну реалізацію цього проекту.

“Бахматюк став першим, хто офіційно виявив бажання піти за таким сценарієм. Яка у нього мотивація? Йому треба вести розвивати бізнес, йти далі, що дуже складно в обставинах, коли по ньому є ряд кримінальних проваджень, йому і кільком учасникам його команди вручено підозру. Нам же треба, щоб він повернув гроші державі та кредиторам. А джерелом повернення грошей є той же бізнес. Тому, мені здається, дуже важливо зараз скористатися цією синергією і спробувати все-таки піти по цьому шляху", - заявила глава Фонду.

За її словами, Фонд обговорював і знаходить підтримку МВФ щодо необхідності ведення цієї роботи, оскільки це "абсолютно зрозумілий і правильний шлях поповнення державного бюджету". Механізм врегулювання, який прописаний у відповідному законопроекті №2571, був узгоджений з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

Нагадаємо, що Олег Бахматюк є єдиним екс-акціонером виведених з ринку банків в результаті банківської кризи, що почалася у 2014 році, який виступає з пропозицією виплати 8 млрд грн боргів державі з допомогою механізмів реструктуризації.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня Олег Бахматюк запропонував ФГВФО відновити переговори про реструктуризацію боргу VAB банку