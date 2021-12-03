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Предлагали вложить в криптовалюту: в Одессе разоблачили мошеннические колл-центры

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе правоохранители разоблачили нелегальную деятельность двух мошеннических колл-центров. Злоумышленники обманывали иностранцев, предлагая вложить деньги в криптовалюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным следствия, колл-центры в Одессе предлагали иностранцам банковские услуги и вклады в криптовалюты и другие финансовые активы. Таким образом мошенники получали данные банковских карт и похищали с них деньги.

Среди пострадавших от действий мошенников граждане Германии, Польши, Чехии, Италии и России. Сумму похищенных злоумышленниками денег правоохранители устанавливают.

В рамках обысков в колл-центрах изъяли:

  • компьютерную технику;
  • флеш-накопители;
  • документацию и черновые записи;
  • банковские карты.

Правоохранители снимают информацию с изъятой техники, устанавливают причастных к мошенничеству и пострадавших.

Фото: в Одессе разоблачили два мошеннических колл-центра (od.npu.gov.ua)

Напомним, в начале октября в Киеве и Харькове разоблачили несколько мошеннических колл-центров, которые обманули иностранцев почти на 8 млн долларов.

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ОдессаМинистерство внутренних дел Украины