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Обманули на 7,5 млн долларов: в Киеве и Харькове разоблачили мошеннические колл-центры

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Четверг 07 октября 2021 15:04
Обманули на 7,5 млн долларов: в Киеве и Харькове разоблачили мошеннические колл-центры Фото: в Киеве и Харькове разоблачили мошеннические колл-центры, которые обманули людей на 7,5 млн дооларов (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и Харькове правоохранители разоблачили нелегальную деятельность мошеннических колл-центров. Злоумышленники обманули иностранцев на 7,5 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, граждане Украины и иностранцы организовали функционирование масштабной международной мошеннической схемы. Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, якобы позволявших получать прибыль путем купли-продажи различных активов", - пишет пресс-служба.

Благодаря программам, злоумышленники имитировали проведение операций и рост прибыли у доверчивых людей. Подобные мошеннические колл-центр работали в Киеве и Харькове. Всего их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были и иностранцы.

"Через специально созданные торговые платформы и колл-центры члены преступной организации выманили у граждан США 7,5 млн долларов США", - пишет пресс-служба.

В рамках 23 санкционированных обысков на территории Киева, Киевской и Харьковской областей, правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику;
  • флеш-накопители;
  • криптоносители;
  • документацию;
  • банковские карты.

Фото: в Киеве и Харькове разоблачили мошеннические колл-центры, которые обманули людей на 7,5 млн дооларов (gp.gov.ua)

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