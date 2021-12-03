Пропонували вкласти в криптовалюту: в Одесі викрили шахрайські кол-центри

В Одесі правоохоронці викрили нелегальну діяльність двох шахрайських кол-центрів. Зловмисники обманювали іноземців, пропонуючи вкласти гроші в криптовалюти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
За даними слідства, кол-центри в Одесі пропонували іноземцям банківські послуги та вклади в криптовалюти та інші фінансові активи. Таким чином шахраї отримували дані банківських карт і викрадали з них гроші.
Серед постраждалих від дій шахраїв громадяни Німеччини, Польщі, Чехії, Італії та Росії. Суму викрадених зловмисниками грошей правоохоронці встановлюють.
У рамках обшуків у кол-центрах вилучили:
Правоохоронці знімають інформацію з вилученої техніки, встановлюють причетних до шахрайства та постраждалих.
Фото: в Одесі викрили два шахрайські кол-центри (od.npu.gov.ua)
Нагадаємо, на початку жовтня у Києві та Харкові викрили кілька шахрайських кол-центрів, які обдурили іноземців майже на 8 млн доларів.