Предлагали вложить в криптовалюту: в Одессе разоблачили мошеннические колл-центры

В Одессе правоохранители разоблачили нелегальную деятельность двух мошеннических колл-центров. Злоумышленники обманывали иностранцев, предлагая вложить деньги в криптовалюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области .

По данным следствия, колл-центры в Одессе предлагали иностранцам банковские услуги и вклады в криптовалюты и другие финансовые активы. Таким образом мошенники получали данные банковских карт и похищали с них деньги.

Среди пострадавших от действий мошенников граждане Германии, Польши, Чехии, Италии и России. Сумму похищенных злоумышленниками денег правоохранители устанавливают.

В рамках обысков в колл-центрах изъяли:

компьютерную технику;

флеш-накопители;

документацию и черновые записи;

банковские карты.

Правоохранители снимают информацию с изъятой техники, устанавливают причастных к мошенничеству и пострадавших.

Фото: в Одессе разоблачили два мошеннических колл-центра (od.npu.gov.ua)