Предлагали вложить в криптовалюту: в Одессе разоблачили мошеннические колл-центры
В Одессе правоохранители разоблачили нелегальную деятельность двух мошеннических колл-центров. Злоумышленники обманывали иностранцев, предлагая вложить деньги в криптовалюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
По данным следствия, колл-центры в Одессе предлагали иностранцам банковские услуги и вклады в криптовалюты и другие финансовые активы. Таким образом мошенники получали данные банковских карт и похищали с них деньги.
Среди пострадавших от действий мошенников граждане Германии, Польши, Чехии, Италии и России. Сумму похищенных злоумышленниками денег правоохранители устанавливают.
В рамках обысков в колл-центрах изъяли:
- компьютерную технику;
- флеш-накопители;
- документацию и черновые записи;
- банковские карты.
Правоохранители снимают информацию с изъятой техники, устанавливают причастных к мошенничеству и пострадавших.
Фото: в Одессе разоблачили два мошеннических колл-центра (od.npu.gov.ua)
Напомним, в начале октября в Киеве и Харькове разоблачили несколько мошеннических колл-центров, которые обманули иностранцев почти на 8 млн долларов.