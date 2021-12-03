Пропонували вкласти в криптовалюту: в Одесі викрили шахрайські кол-центри

В Одесі правоохоронці викрили нелегальну діяльність двох шахрайських кол-центрів. Зловмисники обманювали іноземців, пропонуючи вкласти гроші в криптовалюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області .

За даними слідства, кол-центри в Одесі пропонували іноземцям банківські послуги та вклади в криптовалюти та інші фінансові активи. Таким чином шахраї отримували дані банківських карт і викрадали з них гроші.

Серед постраждалих від дій шахраїв громадяни Німеччини, Польщі, Чехії, Італії та Росії. Суму викрадених зловмисниками грошей правоохоронці встановлюють.

У рамках обшуків у кол-центрах вилучили:

комп'ютерна техніка;

флеш-накопичувачі;

документацію та чорнові записи;

банківські картки.

Правоохоронці знімають інформацію з вилученої техніки, встановлюють причетних до шахрайства та постраждалих.

Фото: в Одесі викрили два шахрайські кол-центри (od.npu.gov.ua)