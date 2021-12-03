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Пропонували вкласти в криптовалюту: в Одесі викрили шахрайські кол-центри

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Одеса, П'ятниця 03 грудня 2021 16:51
Пропонували вкласти в криптовалюту: в Одесі викрили шахрайські кол-центри Фото: в Одесі викрили два шахрайські кол-центри (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі правоохоронці викрили нелегальну діяльність двох шахрайських кол-центрів. Зловмисники обманювали іноземців, пропонуючи вкласти гроші в криптовалюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними слідства, кол-центри в Одесі пропонували іноземцям банківські послуги та вклади в криптовалюти та інші фінансові активи. Таким чином шахраї отримували дані банківських карт і викрадали з них гроші.

Серед постраждалих від дій шахраїв громадяни Німеччини, Польщі, Чехії, Італії та Росії. Суму викрадених зловмисниками грошей правоохоронці встановлюють.

У рамках обшуків у кол-центрах вилучили:

  • комп'ютерна техніка;
  • флеш-накопичувачі;
  • документацію та чорнові записи;
  • банківські картки.

Правоохоронці знімають інформацію з вилученої техніки, встановлюють причетних до шахрайства та постраждалих.

Фото: в Одесі викрили два шахрайські кол-центри (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку жовтня у Києві та Харкові викрили кілька шахрайських кол-центрів, які обдурили іноземців майже на 8 млн доларів.

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Одеса Міністерство внутрішніх справ України
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