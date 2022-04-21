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Предлагали обмен "раненых на раненых", но Россия против: Зеленский о ситуации в Мариуполе

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 17:19
Предлагали обмен "раненых на раненых", но Россия против: Зеленский о ситуации в Мариуполе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская сторона предлагала России обмен "раненых на раненых" в Мариуполе. Однако оккупанты заблокировали этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга по итогам встречи с премьером Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен.

По словам Зеленского, ситуация в Мариуполе и в дальнейшем сложная.

"Ситуация сложная. Со вчерашнего дня она практически не изменилась. Заблокированы несколько тысяч людей и наших военных, а также около 120 тысяч заблокированы в целом в Мариуполе", - отметил президент.

Украина постоянно работает над организацией гуманитарных коридоров, однако Россия блокирует этот процесс.

"Было предложение обмена, хотя бы "раненых на раненых".. "Азов" знает эту информацию, потому что мы на постоянном контакте с ребятами", - добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин приказал отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь". По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вероятно, Россия планирует таким образом укрепить свои войска на Донбассе.

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