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Арестович об отказе штурма "Азовстали": вероятно хотят усилить войска на Донбассе

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 13:26
Арестович об отказе штурма "Азовстали": вероятно хотят усилить войска на Донбассе Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал прекратить штурмовать позиции наших защитников на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты таким образом планируют усилить войска на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Это означает следующее. Они не могут физически взять "Азовсталь", наши защитники продолжают ее удерживать. Но отказ (штурмовать "Азовсталь" - ред.) может быть объяснен тем, что они перебросили часть своих войск севернее, чтобы усилить свои силы, которые выполняют задачу выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Сразу скажу - им не удастся этого сделать", - заявил Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин приказал отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь".

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