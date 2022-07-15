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Предлагал деньги за "метки": в Хмельницком задержали диверсанта

Фото: в Хмельницком правоохранители задержали диверсанта (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В Хмельницком задержали сторонника вторжения России в Украину. Предатель за 30 долларов предлагал местным жителям ставить так называемые "метки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Госпогранслужбы.

По информации ведомства пророссийски настроен молодой человек из Харькова.

"В соцсети он предлагал жильцам за деньги ставить так называемые "метки" для распространения панических настроений среди населения. За одну "метку" обещал 30 долларов", - говорится в сообщении.

Его задержали и сейчас проверяют причастность к совершению других антиукраинских провокаций и диверсий в регионе.

Во время обысков по адресу проживания фигуранта силовики изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, травматическое и холодное оружие.

Следственные действия продолжаются.

Фото: в Хмельницком правоохранители задержали диверсанта (facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, что СБУ задержала жителей Николаевской области, которые работали на врага и корректировали недавние обстрелы по городу и области.

Также СБУ задержала российского информатора, который разведывал данные для ракетных ударов и диверсий в Черновской области.

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