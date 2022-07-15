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Пропонував гроші за "мітки": у Хмельницькому затримали диверсанта

Фото: у Хмельницькому правоохоронці затримали диверсанта (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькому затримали прихильника вторгнення Росії в Україну. Зрадник за 30 доларів пропонував місцевим жителям ставити так звані "мітки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Держприкордонслужби.

За інформацією відомства проросійськи налаштований молодик із Харкова.

"У соцмережі він пропонував мешканцям за гроші ставити так звані "мітки" для поширення панічних настроїв серед населення. За одну "мітку" обіцяв 30 доларів", - йдеться в повідомленні.

Його затримали та наразі перевіряють причетність до вчинення інших антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта силовики вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, травматичну та холодну зброю.

Слідчі дії тривають.

Фото: у Хмельницькому правоохоронці затримали диверсанта (facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, що СБУ затримала жителів Миколаївської області, які працювали на ворога і коригували недавні обстріли по місту і області.

Також СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій в Чернівській області.

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