Корректировали обстрелы. В Николаевской области задержали российских агентов

Служба безопасности задержала жителей Николаевской области, которые работали на врага и корректировали недавние обстрелы по городу и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Теперь российским шпионам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства злоумышленников, изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

"СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи", - рассказали в СБУ.

По данным ведомства, разоблачены российские агенты, чья информация была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

Ранее в Николаеве задержали еще одного агента ФСБ, который сдавал оккупантам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе, собирал разведданные о критической инфраструктуре и военных объектах в причерноморских районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.