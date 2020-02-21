Первый случай коронавируса зафиксировали в Израиле

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Инфицированная женщина была эвакуирована в Израиль с круизного лайнера Diamond Princess

В Израиле зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом на территории страны. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в Министерстве здравоохранения Израиля, сообщает Israel National News.

Сообщается, что первый случай заболевания был выявлен у женщины, которая была одним из 11 вернувшихся в Израиль пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. При этом у остальных 10 пассажиров не было зафиксировано симптомов нового вируса.

Как отметил в израильском Минздраве, заболевшая женщина находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля. Также в карантин поместили и других эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess.

Также сообщается, что в японских больницах находится четверо граждан Израиля с коронавирусом, которые находились на круизном лайнере.

Напомним, ранее сообщалось, что в США у 11 из 13 эвакуированных пассажиров Diamond Princess выявили коронавирус. На данный момент в США зафиксированы 26 случаев коронавируса.

Также сообщалось, что в Южной Корее умер первый человек от коронавируса. Кроме этого за один день в стране было подтверждено 53 новых случая коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро 21 февраля число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек. Количество зараженных в Китае достигло 75245 людей. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.