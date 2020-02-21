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За межами Китаю коронавірус зафіксували у 27 країнах, - МОЗ

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 13:55
За межами Китаю коронавірус зафіксували у 27 країнах, - МОЗ
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Загалом в світі одужало вже 16 415 осіб

За даними Міністерство охорони здоров`я України, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 2 247- летальні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що одужало вже 16 415 осіб.

"Китай переглянув свої інструкції щодо класифікації випадків для COVID-19, виключивши класифікацію "клінічно діагностований". Тепер залишаться лише дві класифікації: "підозрювані" та "підтверджені" для всіх областей. Підтверджені випадки будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за межами Китаю новий коронавірус зафіксовано у 27 країнах.

"У країнах Європи зареєстровано 47 випадків (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 3; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія - по одному випадку). До переліку країн, у яких зафіксовані випадки COVID-19 додався Іран. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - додали у відомстві.

Станом на ранок 21 лютого число загиблих в результаті коронавірусу в світі виросло до 2247 осіб. Кількість заражених в Китаї досягла 75245 людей. Всього в світі - 76498. У свою чергу, одужали за останніми даними 18442 людей.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ізраїлі зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом на території країни.

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