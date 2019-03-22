Пребывания Бекирова в медчасти СИЗО не решает проблем со здоровьем, - адвокат

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Каждый день в СИЗО вредит здоровью политзаключенного

Пребывание СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские силовики задержали в Крыму по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, вредит его здоровью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Эмиля Курбединова в Facebook.

Адвокат сообщил, что 22 марта он посетил Бекирова в медчасти СИЗО Симферополя.

"Сейчас Эдема перевели в медчасть СИЗО. Многие думают это больница. Нет. Камера побольше, и он может чаще видеть фельдшера и еда посносней... всё", - написал Курбединов.

Адвокат отметил, что в СИЗО не проводится обязательная для Бекирова ежемесячная процедура, связана с его сердцем и операцией на сердце.

"Под наблюдением врачей он нуждается в медикаментозной поддержке... Те медсправки, что Эдем получил во время пребывания в СИЗО не содержат объективных результатов и реального диагноза! Каждый день наносит непоправимый вред здоро и является риском для жизни!", - написал адвокат.

РБК-Украина писало, что на этой неделе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова перевели в медчасть СИЗО Симферополя. Накануне адвокат политзаключенного сообщил об ухудшении состояния здоровья Бекирова, а также о том, что сотрудники СИЗО на это не реагируют.

В частности, адвокат Ислям Велиляев после посещения в СИЗО Симферополя Бекирова 18 марта заявил, что состояние политзаключенного плохое. Политзаключенный заявил, что если его не переведут в медчасть СИЗО, он собирается объявить голодовку.

Напомним, 19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.