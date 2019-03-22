Перебування Бекірова у медчастині СІЗО не вирішує проблем із здоров'ям, - адвокат

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Кожен день в СІЗО шкодить здоров'ю політв'язня

Пребування СІЗО кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики затримали в Криму за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, шкодить його здоров'ю. Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на заяву адвоката Еміля Курбедінова в Facebook.

Адвокат повідомив, що 22 березня він відвідав Бекірова в медчастині СІЗО Сімферополя.

"Зараз Едема перевели в медчастину СІЗО. Багато хто думає це лікарня. Ні. Камера побільше, і він може частіше бачити фельдшера і їжа більш ситна... все", - написав Курбедінов.

Натомість він наголосив, що в СІЗО не проводиться обов'язкова для Бекірова щомісячна процедура, пов'язана з його серцем і операцією на серці.

"Під наглядом лікарів він потребує медикаментозної підтримки... Ті меддовідки, що Едем отримав під час перебування в СІЗО - не містять об'єктивних результатів і реального діагнозу! Кожен день завдає непоправної шкоди здоров'ю і є ризиком для життя!", - написав адвокат.

РБК-Україна писало, що на цьому тижні кримськотатарського активіста Едема Бекірова перевели у медчастину СІЗО Сімферополя. Напередодні адвокат політв'язня повідомив про погіршення стану здоров'я Бекірова, а також про те, що співробітники СІЗО на це не реагують.

Зокрема, адвокат Іслям Веліляєв після відвідування в СІЗО Сімферополя Бекірова 18 березня заявив, що стан політв'язня поганий. Політв'язень заявив, що якщо його не переведуть у медчастину СІЗО, він збирається оголосити голодування.

Нагадаємо 19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.