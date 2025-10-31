UA

У Празі зажадали повернути український прапор на Національний музей

Ілюстративне фото: чехи вийшли на мітинг на підтримку України в центрі Праги (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У центрі Праги відбулася акція на підтримку України. Учасники зібралися біля Національного музею Чехії, вимагаючи повернути на фасад будівлі український прапор, який раніше зняли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Novinky.

Увечері четверга перед будівлею Національного музею Чехії на Вацлавській площі відбулася демонстрація із закликом повернути український прапор на фасад музею.

Акція розпочалася близько 18:30 біля головного входу і тривала приблизно пів години. Протягом заходу виступили три спікери, після чого організатори підняли український прапор на двох мобільних щоглах, встановлених перед будівлею.

Символ підтримки України

Співорганізатор заходу Петро Лазневський з об'єднання Kaputin зазначив, що учасники хотіли привернути увагу до зникнення важливого символу з громадського простору.

"Це прапор іноземної держави, але нині він дуже пасує до національної будівлі. Ця іноземна держава є бар'єром для російського імперіалізму в нашому напрямку. Ми тиснемо на всі відповідальні інституції", - пояснив Лазневський.

За його словами, повернення прапора має не лише символічне значення, а й віддзеркалює позицію Чехії як країни, що підтримує демократичні цінності та український спротив.

Чому прапор зняли

Український прапор був розміщений на фасаді музею на знак підтримки України і висів там до серпня 2025 року. Тоді його зняли, щоб розмістити рекламу виставки скам'янілостей.

Однак після завершення експозиції фасад будівлі зайняв рекламний банер про артефакти, привезені з Тайваню, через що прапор так і не повернули на місце.

Організатори мітингу наголосили, що акція мала мирний характер і була спрямована на привернення уваги до питання збереження символів солідарності з Україною в європейських країнах.

Нагадуємо, що Чехія оголосила про плани створити і передати Україні сучасний супутник дистанційного зондування Землі, здатний вести спостереження за територією в будь-яких погодних і світлових умовах.

Зазначимо, що Чехія розглядає можливість передачі Україні близько 30 модернізованих танків T-72M4CZ, які за своїми бойовими можливостями можна порівняти з новітніми російськими моделями, включно з Т-90М.

