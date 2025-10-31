В Праге потребовали вернуть украинский флаг на Национальный музей

Вечером четверга перед зданием Национального музея Чехии на Вацлавской площади состоялась демонстрация с призывом вернуть украинский флаг на фасад музея.

Акция началась около 18:30 у главного входа и продолжалась примерно полчаса. В течение мероприятия выступили три спикера, после чего организаторы подняли украинский флаг на двух мобильных мачтах, установленных перед зданием.

Символ поддержки Украины

Соорганизатор мероприятия Петр Лазневский из объединения Kaputin отметил, что участники хотели привлечь внимание к исчезновению важного символа из общественного пространства.

"Это флаг иностранного государства, но в настоящее время он очень подходит к национальному зданию. Это иностранное государство является барьером для российского империализма в нашем направлении. Мы давим на все ответственные институты", – пояснил Лазневский.

По его словам, возвращение флага имеет не только символическое значение, но и отражает позицию Чехии как страны, поддерживающей демократические ценности и украинское сопротивление.

Почему флаг сняли

Украинский флаг был размещен на фасаде музея в знак поддержки Украины и висел там до августа 2025 года. Тогда его сняли, чтобы разместить рекламу выставки окаменелостей.

Однако после завершения экспозиции фасад здания занял рекламный баннер об артефактах, привезенных с Тайваня, из-за чего флаг так и не вернули на место.

Организаторы митинга подчеркнули, что акция имела мирный характер и была направлена на привлечение внимания к вопросу сохранения символов солидарности с Украиной в европейских странах.