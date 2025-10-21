ua en ru
Чехія побудує для України супутник спостереження, що працюватиме за будь-яких умов

Чехія, Вівторок 21 жовтня 2025 17:03
Чехія побудує для України супутник спостереження, що працюватиме за будь-яких умов Фото: сучасний супутник від Чехії планують запустити протягом року (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Чеський уряд, який завершує свою роботу, повідомив про намір побудувати та передати Україні сучасний супутник спостереження за Землею. Він буде здійснювати моніторинг за будь-яких умов.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Чехії.

У повідомленні йдеться, що супутник зможе збирати дані незалежно від часу доби та погодних умов. Проєкт буде реалізовано чеськими компаніями з досвідом у розробці космічних технологій, зокрема малих супутників.

Міністерство транспорту Чехії зазначило, що запуск супутника відбудеться орієнтовно протягом року. Це буде перший випадок, коли Україна отримає допомогу такого типу від іноземної держави.

Чеська розробка отримає комбіновану систему спостереження - радіолокаційну (SAR), оптичну та радіаційну. Завдяки цьому моніторинг можна буде здійснювати і в нічний час або несприятливу погоду.

Реалізація проєкту здійснюватиметься в межах урядової програми з відновлення України та співпраці між Міністерством транспорту Чехії та Держкосмосом України. В майбутньому планується створити кілька подібних апаратів.

Чеська допомога Україні

Нагадаємо, у лютому 2024 року чеський лідер Петр Павел анонсував збір 800 тисяч артилерійських снарядів для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Україна отримала першу партію снарядів вже у червні 2024 року.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно підтвердив, що до кінця 2025 року країна планує отримати ще 1,8 млн артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи.

РБК-Україна також писало, що Чехія розглядає передачу Україні близько 30 модернізованих танків T-72M4CZ. Їхні характеристики дозволяють змагатися з найсучаснішими машинами Росії, зокрема Т-90М.

Україна Чехія
